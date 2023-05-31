Буданов потрапив у халепу: з його допомогою з України виїхав депутат-хабарник

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, обвинувачений в отриманні хабаря, 13 травня виїхав з України в напрямку Польщі за дозволом глави Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки, скориставшись листом на бланку Головного управління розвідки Міністерства оборони за підписом його начальника Кирила Буданова від 27 січня 2023 року. Це з’ясували журналісти-розслідувачі проєкту “Схеми”, пише ZN.ua.

За даними джерел, Трубіцин перетнув кордон на власному авто Mercedes S 600 за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду та розгляду справи, у якій він фігурує. Депутат досі не повернувся, тому Спеціальна антикорупційна прокуратура просить оголосити його в міжнародний розшук.

Команда “Схем” ознайомилася зі змістом листа від Буданова та зазначила: “У ньому очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти “безперешкодному перетину кордону” для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам. Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон”.

У списку від розвідки також був 27-річний Юрій Лихачов, який, за даними проєкту, раніше перетинав кордон із Трубіциним в одному авто. Крім того, у 2021 році Лихачов придбав Mercedes E-200, що належав Людмилі Цуріка – власниці київського клубу книголюбів “Екс-Лібріс”, до активних членів якого входить обвинувачений депутат.

До переліку осіб ГУР включило й Руслана Шапіра. Він, як Трубіцин, колишній помічник народного депутата Олександра Фельдмана. Чоловік не став розповідати журналістам про ці зв’язки, але заявив, що “виїжджав за гуманітарною допомогою”.

Інші два чоловіки, зазначені в листі, непублічні. Вони розповіли “Схемам”, що скористалися дозволом на перетин кордону для ввезення пікапів на потреби оборони, і заперечили знайомство з Трубіциним та іншими з переліку.

Також розслідувачі дізналися, що Державна прикордонна служба офіційно поінформувала САП про виїзд за кордон депутата Київради на підставі згаданого листа начальника Головного управління розвідки. Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі наголосив, що його служба діє в межах чинного законодавства.

“У мене немає інформації щодо перетину кордону Трубіциним і загалом іншими особами, які перетинають кордон. Така інформація заборонена для розповсюдження законодавством. Під час слідства або судових якихось рішень судді мають право за клопотанням слідчих обмежувати людину в перетині кордону України. Якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, ми їх виконуємо. Крім цього, в рамках карного провадження слідчі можуть отримати і, якщо вважають за можливе, оприлюднити інформацію про перетин кордону особами”, – додав він.

Водночас у САП заявили, що для виїзду з України Трубіцин мав завчасно повідомити суду причину неявки на засідання ВАКС. Він уже двічі порушив процесуальне зобов’язання приходити на засідання за першим викликом.

“Також “Схемам” вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела “Схем” із доступом до цієї бази”, – додали в матеріалі.

Представник ГУР Андрій Юсов у відповідь на запит заявив, що поки не може прокоментувати оприлюднену інформацію.

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що довідка від розвідки допомогла Трубіцину уникнути затримання НАБУ, а тепер ухилятися від слідства. Він сподівається на негайне доставлення обвинуваченого назад на територію нашої держави та припинення “покриття” депутата. “Бо інакше начальник ГУР МО сам стане співучасником корупції”, – додав журналіст.

“І ця ганебна історія знов змушує підняти питання, чому ГУР безпідставно роздає довідки на перетин кордону та навіть звання офіцерів різним сумнівним особам, які причетні до кримінальних проваджень, і чи робиться це безкоштовно, чи це такий «бізнес», який прикривається секретністю та війною? Сподіваюсь, ГУР МО прокоментує, коли вони повернуть до НАБУ свого «співробітника» Трубіцина з відпочинку у Європі”, – наголосив Бутусов.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року, до початку російського вторгнення, депутат Київради Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО. За підозрюваного на той час у хабарництві депутата внесли 14,8 млн гривень застави. Через кілька днів він призупинив членство у партії “Слуга народу”.