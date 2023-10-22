Брюссель “забув” екстрадувати ісламіста, який вбив шведських уболівальників

Ісламістський бойовик, який убив у Брюсселі двох шведських футбольних уболівальників, раніше втік із туніської в’язниці, де він відбував тривалий термін ув’язнення. У серпні 2022 р. влада Тунісу зажадала від Бельгії його екстрадиції, проте запит не був задоволений, пише The Guardian.

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квіккенборне подав у відставку, пославшись на свою «колосальну помилку».

Головний прокурор Тім де Вольф пояснив цю помилку гострою нестачею кадрів, але визнав, що це не є виправданням. Швидше за все, справа про екстрадицію була забута у картотеці.

Міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден заявила, що початкове «червоне повідомлення» Інтерполу було недостатньо докладним, що спричинило подальші затримки.

Цей інцидент знову викликав у Бельгії дискусію про судові та адміністративні помилки щодо радикально налаштованих осіб.

Нападник Абдесалем Лассуед безуспішно просив притулку у кількох європейських країнах та проживав у Бельгії нелегально. Він був застрелений поліцією. Зараз до прокуратури та федеральної поліції Брюсселя направлено додаткових співробітників.