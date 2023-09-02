Політика

Британська військова розвідка: Росія може переграти саму себе

2 Вересня 2023 11:40
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Британська розвідка

Сьогоднішній тред британської військової розвідки в мережі X, яка раніше називалася твіттером, присвячена прориву українськими військами передового рубежу російської оборони під Оріховим та паралельному російському наступу на Куп’янськ.

Про те, що українська армія підійшла до першої головної лінії російської оборони на півдні країни, британська розвідка говорить без жодних застережень. Українцям на цій ділянці протистоїть 58-а загальновійськова армія та окремі частини російських ВДВ.

Цими силами Росія намагається стримати український наступ і при цьому продовжує свій наступ на півночі, спрямований на Куп’янськ. Під Куп’янськом Росія, ймовірно, намагається змусити Україну відволікти сили з півдня та перекинути їх на північ.

З червня, коли почався український контрнаступ, російські війська досягли деяких скромних успіхів на куп’янському напрямку, тому, з високою ймовірністю, російська армія продовжить тримати на цій ділянці сили та засоби, вважає британська розвідка.

Але цим Росія ризикує розпорошити власні сили, коли їй потрібно концентрувати їх для відображення українського прориву, вказують військові аналітики.


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