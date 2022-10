Британська військова розвідка: ПВК “Вагнера” ​​продовжує наступ на Бахмут

Останні три дні російські сили вели тактичний наступ у напрямку до центру міста Бахмут Донецької області. Частини 2-го армійського корпусу, схоже, зайняли населені пункти Опитне та Іванград на південь від міста, йдеться у ранковому зведенні британської військової розвідки (сьогодні вранці Генштаб повідомив, що атаки ворога у Опитного та Іванграда відбито).

Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були, наголошують британські військові.

Однак сили на чолі з приватною військовою компанією “Група Вагнера” досягли певних успіхів у Донбасі: “Вагнер”, як і раніше, бере активну участь у бойових діях в районі Бахмута.

Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорськ та Слов’янськ – найбільших населених пунктів Донецької області, які під контролем України.

Росія продовжує проводити наступальні операції у центрі Донбасу і дуже повільно просувається вперед.

Проте загальний оперативний задум підривається українським тиском на її північний та південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів та живої сили, йдеться у повідомленні військової розвідки Британії.

