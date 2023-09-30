Політика

Британська розвідка з’ясувала, навіщо Путін зустрічався із “начштабу Вагнера”

30 Вересня 2023 11:26
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Британська розвідка

29 вересня 2023 року російська влада опублікувала відеозапис зустрічі президента Путіна з колишнім начальником штабу групи «Вагнер» Андрієм Трошевим, на якій йому було доручено курирувати та створювати нові «добровольчі бойові загони». На цю подію звернула увагу британська розвідка.

Ймовірно, йдеться у щоденному звіті відомства, Трошев брав участь у підштовхуванні інших співробітників «Вагнера» до підписання контрактів із Міноборони.

Багато ветеранів «Вагнера», ймовірно, вважають його зрадником.

Останнім часом заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров об’їжджав африканські країни. Зустріч Путіна з Трошевим та Євкуровим говорить про те, що Росія продовжує використовувати добровільні загони та приватні військові компанії, а також планує майбутнє Вагнера. Вона готова використати досвід ветеранів, здатних продемонструвати свою лояльність державі та продовжити роботу на Глобальному Півдні, але, ймовірно, під посиленим контролем з боку Кремля.


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