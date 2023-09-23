Британська розвідка звернула увагу на “прόклятий” 247-й ДШП російської армії

Сьогоднішнє зведення британської розвідки присвячене проблемі плинності кадрів у керівництві 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російської армії.
З лютого 2022 року цей престижний полк змінив трьох командирів: вони або пішли у відставку, або були вбиті, зазначається у зведенні.
Командир Василь Попов, ймовірно, було вбито на Оріхівській ділянці – гарячій точці Запорізької області – на початку вересня 2023 року.
А за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Петро Попов, мабуть, подав у відставку зі своєї посади.
Незалежні російські ЗМІ стверджують, що Попов вчинив так на знак протесту проти того, що військові часто не повертають тіла загиблих російських солдатів на батьківщину, йдеться у твіті британського Міноборони.
Раніше, у перші тижні російського вторгнення в Україну під Миколаєвом було вбито тодішнього командира 247-го полку полковника Костянтина Зізевський.
У міноборони Британії вважають, що така плинність щодо високопосадовців демонструє кризу кадрів у російській армії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 23, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FJilo1TNmi