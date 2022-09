Британська розвідка звернула увагу на низький стан медичного забезпечення окупантів

Британська розвідка у своєму щоденному зведенні вказує на погіршення медичного забезпечення російських військових в Україні. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої допомоги “з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням”.

“Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі”, – підкреслюється у повідомленні.

Деякі російські війська отримали свої власні сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою липучок, які надаються, – ймовірно, тому, що таке обладнання є дефіцитним і може бути вкрадено.

Це майже напевно ускладнить або зробить неможливим своєчасне застосування допомоги у випадку катастрофічної кровотечі на полі бою.

“Відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності бажання розпочати наступальні операції в багатьох підрозділах”, – зазначено у доповіді.

