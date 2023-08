Британська розвідка вважає удари в глибину Росії “стратегічно важливими”

Керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною Росією. За останні місяці спектр загроз, які добре проникають всередину Росії, збільшився.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на щоденний звіт розвідки.

“Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, тому що президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян”, – йдеться у доповіді.

Безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, почастішали повідомлення про те, що ракети SA-5 GAMMON (ракети С-200 за радянськю класифікацією, – ред.) завдають ударів по Росії.

Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонни та довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак зараз вона, очевидно, використовується як наземні балістичні ракети.

“Особливо тиск, ймовірно, буде стосуватися начальника штабу ВКС генерал-полковника Віктора Афзалова; Головнокомандувач ВКС генерал Сергій Суровікін залишається відстороненим, його підозрюють у причетності до заколоту групи Вагнера в червні 2023 року”, – йдеться у допису у мережі X (колишня Twitter).

