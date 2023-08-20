Політика

Британська розвідка вважає удари в глибину Росії “стратегічно важливими”

20 Серпня 2023 09:15
читать на русском →
Британська розвідка

Керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною Росією. За останні місяці спектр загроз, які добре проникають всередину Росії, збільшився.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на щоденний звіт розвідки.

“Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, тому що президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян”, – йдеться у доповіді.

Безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, почастішали повідомлення про те, що ракети SA-5 GAMMON (ракети С-200 за радянськю класифікацією, – ред.) завдають ударів по Росії.

Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонни та довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак зараз вона, очевидно, використовується як наземні балістичні ракети.

“Особливо тиск, ймовірно, буде стосуватися начальника штабу ВКС генерал-полковника Віктора Афзалова; Головнокомандувач ВКС генерал Сергій Суровікін залишається відстороненим, його підозрюють у причетності до заколоту групи Вагнера в червні 2023 року”, – йдеться у допису у мережі X (колишня Twitter).


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Серпня 2023 09:43

Українські пілоти, інженери та техніки розпочали навчання на F-16 – Резніков
20 Серпня 2023 09:15

Британська розвідка вважає удари в глибину Росії “стратегічно важливими”
20 Серпня 2023 08:42

Зранку російська армія обстріляла Куп’янськ: поранено цивільного
20 Серпня 2023 08:30

За добу знищено 460 окупантів, 33 артсистеми і 22 БПЛА
20 Серпня 2023 08:19

Курськ та Москву атакували безпілотники
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
усі думки