Політика

Британська розвідка вважає, що 30 вересня Путін оголосить про анексію окупованих територій України

27 Вересня 2022 08:55
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путін, окупація, розвідка британії

Президент Путін має виступити перед обома палатами російського парламенту в п’ятницю, 30 вересня.

“Існує реалістична ймовірність того, що Путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації. Референдуми, які зараз тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня”, – йдеться у повідомленні розвідки Великобританії.

Відомство вважає, що російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйматися як виправдання «спеціальної військової операції» та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту.

“Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою та значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня”, – йдеться у повідомленні.


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