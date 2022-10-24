Політика

Британська розвідка: Українські зусилля щодо боротьби з іранськими БПЛА стають дедалі успішнішими

24 Жовтня 2022 08:20
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бпла, розвідка британії

Міністерство оборони Великобританії надаэ свіжі спостереження за ходом війни від британської військової розвідки:

Українські зусилля щодо боротьби з іранськими безпілотними апаратами “Шахед-136” стають дедалі успішнішими, вважають британці.

Офіційні джерела, у тому числі президент Володимир Зеленський, кажуть, що до 85% атак цих боєприпасів, що барражують, відбиваються.

Ці апарати повільні, шумні та літають на малих висотах, що полегшує боротьбу з ними, коли вони летять поодинці.

Щоб подолати дедалі ефективнішу українську ППО, Росія змушена витрачати велику кількість іранських дронів.

Росія використовує їх як замінники високоточної зброї великого радіусу дії російського виробництва. Ця зброя стає дедалі дефіцитнішою.


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