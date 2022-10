Британська розвідка присвятила свій щоденний доклад командувачу “спецоперацією” Суровікіну

08 жовтня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про призначення генерала Сергія Суровікіна головним командувачем Об’єднаним угрупуванням сил, яке проводить «військову спецоперацію» в Україні.

Йому присвячений щоденний доклад розвідки Британії.

Як зазначається у доповіді, Суровікін раніше командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в операціях в Україні.

“Протягом більшої частини своєї операції Росії, ймовірно, не вистачало єдиного уповноваженого польового командира.

Генерал Олександр Дворніков, займав цю посаду протягом періоду з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи міг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання сил”,. – йдеться у доповіді.

У розвідці Великобританії вважають, що призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російського радбезу покращити проведення операції.

“Однак йому, ймовірно, доведеться змагатися з дедалі більш фракційним російським МО, яке має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених ним в Україні”, – підкреслюється у доповіді.

