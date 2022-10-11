Політика

Британська розвідка присвятила свій щоденний доклад командувачу “спецоперацією” Суровікіну

11 Жовтня 2022 08:43
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розвідка британії

08 жовтня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про призначення генерала Сергія Суровікіна головним командувачем Об’єднаним угрупуванням сил, яке проводить «військову спецоперацію» в Україні.

Йому присвячений щоденний доклад розвідки Британії.

Як зазначається у доповіді, Суровікін раніше командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в операціях в Україні.

“Протягом більшої частини своєї операції Росії, ймовірно, не вистачало єдиного уповноваженого польового командира.

Генерал Олександр Дворніков, займав цю посаду протягом періоду з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи міг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання сил”,. – йдеться у доповіді.

У розвідці Великобританії вважають, що призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російського радбезу покращити проведення операції.

“Однак йому, ймовірно, доведеться змагатися з дедалі більш фракційним російським МО, яке має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених ним в Україні”, – підкреслюється у доповіді.


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