Політика

Британська розвідка проаналізувала останні невдачі россійських ВКС

6 Січня 2024 11:55
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Британська розвідка

22 грудня 2023 року українські війська збили три російські бойові винищувачі Су-34 над півднем України. Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.

“Після втрат Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії майже повністю припинили бойові дії екіпажів на півдні до кінця грудня 2023 року”, – звернули увагу у британській розвідці.

На думку аналітиків відомства, існує реальна ймовірність того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії розчистити плацдарм на східному березі Дніпра.

“Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на меншому рівні, ніж до обстрілів. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні щоденні операції”, – зазначено у щоденній доповіді.


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