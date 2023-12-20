Суспільство

Британська розвідка повідомляє, що Україна укріплюється вздовж лінії фронту 

20 Грудня 2023 12:18
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розвідка британії, фронт

Останніми тижнями Україна скоординувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки країна повертається до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначають, що це сталося після закликів Президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року щодо прискорення укріплення на ключових ділянках. Зокрема, Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю за допомогою бетонних укріплень, так званих «зубів дракона», колючого дроту та протитанкових загорож станом на середину грудня 2023 року.

Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується застоєм, резюмують у розвідці.


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