Британська розвідка повідомляє, що Україна укріплюється вздовж лінії фронту 

Останніми тижнями Україна скоординувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки країна повертається до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначають, що це сталося після закликів Президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року щодо прискорення укріплення на ключових ділянках. Зокрема, Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю за допомогою бетонних укріплень, так званих «зубів дракона», колючого дроту та протитанкових загорож станом на середину грудня 2023 року.

Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується застоєм, резюмують у розвідці.