Політика

Британська розвідка: покинута Росією техніка говорить про неорганізований відступ під Харковом

15 Вересня 2022 09:16
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У щоденному зведенні британської розвідки сьогодні аналізується відступ російських військових у Харківській області.

Головне:

Українські сили продовжують зміцнювати свій контроль над нещодавно звільненими районами Харківської області. Російські сили переважно відведені з району на захід від річки Оскол;

Відступ російських сил за останній тиждень відбувався по-різному. Деякі підрозділи відійшли досить організовано, тоді як інші, мабуть, бігли в паніці;

Цінне озброєння, кинуте відступаючими російськими військами, включає техніку, гостро необхідну для “артилерійської війни”, яку веде Росія. Російські військові залишили як мінімум одну РЛС контрбатарейної боротьби “Зоопарк” та щонайменше одну командно-штабну машину;

Покинута техніка вказує на неорганізований характер відступу деяких російських підрозділів, а також, ймовірно, свідчить про порушення в ланцюжку командування.


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