Політика

Британська розвідка підтвердила “значні ушкодження” російського корабля

5 Серпня 2023 12:08
читать на русском →
дрони

Десантний корабель РФ «Оленьогірський гірник» «майже напевно» зазнав «значних ушкоджень», йдеться в повідомленні британської розвідки.

«Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними», – пише розвідка.

Зазначається, що корабель поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, РФ використовувала його для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.

«Оленьогірський гірник» вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року», – додає розвідка.

Зокрема, розвідка Британії називає атаку дронів «значним ударом» по Чорноморському флоту Росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
5 Серпня 2023 11:23

В ЗСУ з’явилась польова форма для жінок

5 Серпня 2023 12:08

Британська розвідка підтвердила “значні ушкодження” російського корабля
5 Серпня 2023 11:32

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів
5 Серпня 2023 09:09

Вісім українських пілотів готові розпочати навчання на F-16
5 Серпня 2023 09:02

У Джидді розпочинається дводенний мирний саміт по Україні

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки