Британська розвідка підтвердила “значні ушкодження” російського корабля

Десантний корабель РФ «Оленьогірський гірник» «майже напевно» зазнав «значних ушкоджень», йдеться в повідомленні британської розвідки.

«Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними», – пише розвідка.

Зазначається, що корабель поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, РФ використовувала його для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.

«Оленьогірський гірник» вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року», – додає розвідка.

Зокрема, розвідка Британії називає атаку дронів «значним ударом» по Чорноморському флоту Росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.