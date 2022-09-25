Політика

Британська розвідка не виключає, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії

25 Вересня 2022 09:15
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Розвідка Великобританії у своїй щоденній доповіді звертае увагу на заклик відомого російського націоналіста, депутата Думи Олександра Хінштейна поширити часткову мобілізацію російських військових на Національну гвардію Росії (Росгвардію).

“Підрозділи Росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання на окупованих територіях”, – вважають у розвідці.

Ці сили призначені для виконання завдань внутрішньої безпеки, щоб забезпечити безперервність режиму Путіна. Вони були дуже погано підготовлена до інтенсивних боїв в Україні.

“З огляду на вимогу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою. Є реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковими живими силами”, – йдеться у доповіді.


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