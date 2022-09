Британська розвідка не виключає, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії

Розвідка Великобританії у своїй щоденній доповіді звертае увагу на заклик відомого російського націоналіста, депутата Думи Олександра Хінштейна поширити часткову мобілізацію російських військових на Національну гвардію Росії (Росгвардію).

“Підрозділи Росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання на окупованих територіях”, – вважають у розвідці.

Ці сили призначені для виконання завдань внутрішньої безпеки, щоб забезпечити безперервність режиму Путіна. Вони були дуже погано підготовлена до інтенсивних боїв в Україні.

“З огляду на вимогу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою. Є реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковими живими силами”, – йдеться у доповіді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MDuAmXKYmH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4MGv0YjgE