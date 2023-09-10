Політика

Британська розвідка майже точно знає, звідки завдаються удари по російським аеродромам

10 Вересня 2023 10:52
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Британська розвідка

Нещодавній удар БПЛА по аеропорту Пскова був, найімовірніше, організований з російської території, сказано в черговому зведенні британської військової розвідки.

Такий висновок британські спецслужби роблять, оскільки «квадрокоптери мають невелику дальність польоту».

Автори зведення також нагадують, що губернатор Псковської області організував спеціальні патрулі для перехоплення атак дронів на військово-повітряну базу, і згідно з повідомленнями, добровольцями записалося до 800 осіб.

Як відомо, 29 серпня в результаті ударів дронів по базі в Пскові було пошкоджено два транспортні Іл-76.

Патрулі будуть складатися з груп 50 осіб, розподілених по різних районах області. Вони патрулюватимуть кордон та об’єкти критичної інфраструктури, насамперед аеропорти та авіабази.

Організація патрулів, ймовірно, забезпечить певний рівень захисту від квадрокоптерів, які запускаються з довколишніх територій, йдеться в повідомленні.

Однак, як показала практика, збивати малі безпілотники вогнем зі стрілецької зброї складно, тому для їх знищення російським військам будуть потрібні системи ППО, оснащені засобами спостереження та засобами перехоплення – як фізичними, так і електронними.

Використання добровольців з великою ймовірністю означає нестачу у Росії навченого персоналу, зазначає британська розвідка.


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