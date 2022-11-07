Політика

Британська розвідка констатує відсутність переваги Росії в повітрі

7 Листопада 2022 08:29
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розвідка британії

Розвідка Великобританії присвячує свою щоденну доповідь військовій авіації РФ.

В звіті нагадують, що 3 листопада 2022 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

“Хоча ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, триваюча відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО”, – йдеться у повідомленні.

“Це навряд чи зміниться протягом наступних кількох місяців. Втрати літаків Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових. Час, необхідний для підготовки досвідчених пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації”, – зазначають розвідники.


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