Техно

Британія та Україна підпишуть договір про цифрову торгівлю

30 Листопада 2022 14:44
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Великобританія та Україна підпишуть угоду про цифрову торгівлю, яка серед інших переваг відкриє Україні доступ до британського ринку фінансових послуг.

Один із ключових пунктів договору – спрощення процедур обміну даними.

На даному етапі цифрова торгівля стає одним із основних способів взаємодії, оскільки через бойові дії та завдані українській інфраструктурі значні збитки фізична торгівля між країнами або дуже утруднена, або повністю неможлива.

Угода також дозволяє розширити співпрацю між Великобританією та Україною у сфері кібербезпеки та нових технологій.

“Історична угода про цифрову торгівлю прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між нами”, – сказала міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Кемі Баденок.


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