Політика

Британія передала Україні ракети Brimstone 2

22 Листопада 2022 07:20
9
зброя, британія

Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії, пише Daily Telegraph.

Ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Великобританія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому, але на відеозаписі, опублікованому раніше Королівськими ВПС, видно, як досконаліша модель готується до транспортування на базі в Оксфордширі.

Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, призначені в основному для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Brimstone, зокрема, можуть самостійно вибирати більш підходящу ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не чіпаючи при цьому цивільних транспортних засобів або менш важливої ​​військової техніки супротивника.

Враховуючи лазерне наведення та високу точність, ракети можуть запускатися у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед мирного населення.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва минулими вихідними оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів, нагадує видання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2022 07:20
9

Британія передала Україні ракети Brimstone 2
22 Листопада 2022 08:12
0

ISW: Росія посилює контроль над інформаційним простором
22 Листопада 2022 07:07
11

Зеленський закликав українців економити електрику
22 Листопада 2022 06:59
7

Рашисти зосередили наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб
21 Листопада 2022 21:42
31

Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
усі думки