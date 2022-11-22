Британія передала Україні ракети Brimstone 2

Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії, пише Daily Telegraph.

Ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Великобританія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому, але на відеозаписі, опублікованому раніше Королівськими ВПС, видно, як досконаліша модель готується до транспортування на базі в Оксфордширі.

Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, призначені в основному для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

#Ukraine: It has now been revealed that the UK is supplying not just older Brimstone 1 but modern Brimstone 2 Dual Mode 🇬🇧 missiles to the AFU.



This model has a much superior maximum range (Claimed "more than 200% increase") plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 21, 2022

Brimstone, зокрема, можуть самостійно вибирати більш підходящу ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не чіпаючи при цьому цивільних транспортних засобів або менш важливої ​​військової техніки супротивника.

Враховуючи лазерне наведення та високу точність, ракети можуть запускатися у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед мирного населення.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва минулими вихідними оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів, нагадує видання.