Британія оплакує королеву Єлизавету

У п’ятницю по всій Британії дзвонять у дзвони, і люди в жалобі приходять до воріт палацу, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II.

В країні розпочався 10-денний траур, а люди по всьому світу приходять до британських посольств, щоб віддати шану королеві, яка померла в четвер у замку Балморал у Шотландії. У Лондоні та на військових об’єктах по всьому Сполученому Королівству кожен рік довгого життя королеви відзначили салютом із 96 гармат.

Карикатуристи теж по-своєму прощаються з Королевою:

Повсякденні політичні справи призупинено: парламент буде в жалобі два дні, після спеціальної сесії, на якій Трасс сказала, що смерть королеви викликала «щирий вияв скорботи».

Вона назвала монарха “найвидатнішою дипломаткою нації” і сказала, що її відданість обов’язку є прикладом для всіх. Під час церемонії схвалення кандидатури Трасс на посаді прем’єр-міністра, королева “навіть у ті останні дні, щедро поділилася зі мною своїм глибоким досвідом правління”, сказала прем’єр-міністр.

Тим часом багато спортивних і культурних заходів скасовано на знак жалоби, а деякі підприємства, зокрема магазин Selfridges і парк розваг Legoland, зачинили свої двері. Банк Англії переніс засідання на тиждень.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі сказав, що смерть королеви ознаменувала «величезну зміну» для Британії та світу.

“Частини нашого життя, яку ми сприймали як належне як постійне, більше немає”, – сказав він.

Єлизавета найдовше була правлячим монархом Британії та символом сталості в бурхливу епоху, яка ознаменувалася занепадом Британської імперії та розладом у її власній родині.