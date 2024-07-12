Політика

Британія не надавала Україні дозвіл використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, – ЗМІ
12 Липня 2024 15:16
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британія, зброя
Крилата ракета Storm Shadow / Фото: Bloomberg

У Міністерстві оборони Британії заявили, що країна не надає дозволу Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, попри те, що новий прем’єр Кір Стармер стверджує протилежне.

Про це повідомляє повідомляє The Telegraph.

Британія дозволила Україні запускати ракети по цілях у окупованому Криму та інших захоплених територіях.

За даними видання, урядовці побоюються, що дозвіл на використання зброї по території РФ може призвести до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

10 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що отримав дозвіл на використання крилатих ракет на території Росії.

Один зі співрозмовників сказав, що у ситуації “більше нюансів”, ніж склалося враження, і що для застосування цих крилатих ракет по цілях на території Росії потрібна буде скоординована згода трьох країн, одна з яких Британія.

Другою країною вочевидь є Франція – співвиробник цих ракет, а третьою, ймовірно, Сполучені Штати. Зеленський раніше публічно висловлював припущення, що Британія залишає обмеження на застосування переданих нею крилатих ракет саме через позицію США.

На питання про те, чи почне Україна застосовувати Storm Shadow по території Росії, співрозмовник сказав, що “цього не станеться”, проте незрозуміло, чи він мав на увазі найближчий час, потрібний на координацію між союзниками, чи більш тривалу перспективу.


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