Економіка

Британія надасть додаткові €23 млн на відновлення пошкодженої енергосистеми України

8 Травня 2024 19:20
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Велика Британія внесе до українського фонду підтримки енергетики додаткові €23 млн.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію, повідомили в Міненерго.

“Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.


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