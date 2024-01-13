“Бредлі” проти танку Т-90М. Епічне відео дуелі

В телеграм-каналі Сухопутних сил ЗСУ оприлюднено відео поєдинку між БМП Бредлі проти ворожого танку Т-90М «Прорив» в районі Степового, що на Авдіївському напрямку.

Перемогла американська техніка.

“Екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинку крутитися башта. А наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона”, – йдеться у повідомленні.