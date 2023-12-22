Суспільство

Близько 500 поліцейських працюватимуть в українських школах для посилення безпеки

22 Грудня 2023 18:01
читать на русском →
діти, поліція

У п’ятницю, 22 грудня, Кабінет міністрів України вніс зміни, які дадуть змогу залучити поліцію до посилення безпеки в українських школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що незабаром 500 поліцейських нестимуть службу в навчальних закладах. Зокрема, вони забезпечуватимуть правопорядок і пропускний режим.

«Вони забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл, пропускний режим. Разом зі створенням надійних і комфортних укриттів це один із ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу», — зазначив глава уряду.

7 грудня глава МВС України Ігор Клименко заявив, що в Україні хочуть посилити безпеку в навчальних закладах. Тоді він говорив, що у школах чергуватиме працівник поліції, який відповідатиме за безпеку дітей.

Також, як зазначив Клименко, у навчальних закладах будуть металошукачі та рамки. Наразі 70% навчальних закладів в Україні мають тривожні кнопки, за їхню безпеку відповідає поліція охорони.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2023 18:52

Двосторонні відносини повинні отримати новий імпульс: Зеленський зустрівся з головою МЗС Польщі
22 Грудня 2023 19:07

Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги
22 Грудня 2023 16:34

Байден посилив санкції проти банків, які допомагають Росії
22 Грудня 2023 16:00

Хакери зруйнували 40% інфраструктури “Київстар”
22 Грудня 2023 15:05

Нідерланди розпочинають підготовку до передачі Україні перших 18 літаків F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки