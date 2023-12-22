Близько 500 поліцейських працюватимуть в українських школах для посилення безпеки

У п’ятницю, 22 грудня, Кабінет міністрів України вніс зміни, які дадуть змогу залучити поліцію до посилення безпеки в українських школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що незабаром 500 поліцейських нестимуть службу в навчальних закладах. Зокрема, вони забезпечуватимуть правопорядок і пропускний режим.

«Вони забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл, пропускний режим. Разом зі створенням надійних і комфортних укриттів це один із ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу», — зазначив глава уряду.

7 грудня глава МВС України Ігор Клименко заявив, що в Україні хочуть посилити безпеку в навчальних закладах. Тоді він говорив, що у школах чергуватиме працівник поліції, який відповідатиме за безпеку дітей.

Також, як зазначив Клименко, у навчальних закладах будуть металошукачі та рамки. Наразі 70% навчальних закладів в Україні мають тривожні кнопки, за їхню безпеку відповідає поліція охорони.