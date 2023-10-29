Bloomberg: Західні компанії із задоволенням купують російський метал

Декілька західних трейдерів і банків, включаючи Citigroup і Trafigura Group, все охочіше укладають угоди з металами з Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Глава одного з торгових будинків заявив агентству, що у торгівлі металами угоди з постачаннями з Росії залишаються одними з небагатьох, на яких можна отримати прибуток. Bloomberg уточнює, що західні країни не забороняли торгівлю російськими металами. Проте після початку широкомасштабного вторгнення в Україну багато покупців відмовилися від постачання з Росії, тому попит різко зріс на азіатському ринку. Крім того, агентство повідомляє, що виробники металів, які конкурують із РФ, безуспішно лобіювали заборону на присутності російської продукції на Лондонській біржі металів (LME).

Співрозмовники Bloomberg, знайомі із ситуацією на ринку, кажуть, що після 20 місяців після початку військових дій невизначеність, пов’язана з купівлею металів із РФ, зійшла нанівець. Так, нові угоди з металами із Росії шукає великий трейдер Trafigura, який прагне обійти конкурента – компанію Glencore. Вона, своєю чергою, залишається найбільшим покупцем російського алюмінію.

Після вторгнення РФ в Україну Glencore заявила, що відмовиться від ведення бізнесу в Росії. При цьому Bloomberg з посиланням на торгові дані стверджує, що компанія також продовжує закуповувати в РФ мідь та постачати до країни глинозем. Представник компанії заявив, що всі угоди з Росією є частиною контрактів, укладених ще до початку вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє агентство, фінансові компанії проводять угоди із російськими металами на LSE. Серед них – Citigroup та Squarepoint Capital. Вони зокрема купують великі обсяги російського алюмінію, який зберігається на складах біржі. За інформацією Bloomberg, Squarepoint у жовтні купив 50 тис. т алюмінію, більшість якого надійшла з Росії.

Джерела Bloomberg повідомили, що Trafigura уклала термінову угоду про купівлю понад 100 тис. т міді у “Норнікеля”, а також закуповує у компанії значні обсяги нікелю. Крім того, трейдер уклав угоду про купівлю майже 200 тис. т алюмінію у «Русалу» цього року. Співрозмовники агентства заявили, що Trafigura також претендує на довгостроковий контракт на купівлю цинкової руди, яка видобуватиметься на Озерній копальні в Сибіру.

Представник IXM, третього за величиною металотрейдера після Glencore та Trafigura, заявив Bloomberg, що компанія не веде справи всередині Росії, але продовжує купувати російський метал за межами РФ і продовжить це робити, доки цим займаються конкуренти.