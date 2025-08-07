Bloomberg: Путін може погодитися на переговори в обмін на обговорення територіальних компромісів

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть переговори на саміті протягом наступних кількох днів. Представник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що місце проведення зустрічі вже узгоджено, а разом з американською стороною почалася робота над конкретними питаннями. Точну локацію саміту оголосять пізніше.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

Заява пролунала після того, як Путін у середу провів майже тригодинну зустріч зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Кремлі. США наполягають на завершенні війни в Україні. Президент Трамп пригрозив запровадити вторинні мита проти країн, які купують російську нафту, якщо Путін не погодиться на перемир’я до п’ятниці.

Фінансові ринки позитивно відреагували на новину. Індекси акцій у Європі й ф’ючерси на американські акції зросли — Stoxx Europe 600 додав 0,7%, пакет акцій від UBS щодо відновлення України піднявся до 3,2%, при цьому акції Raiffeisen Bank International зросли на 11%. Кошик акцій оборонних компаній від Goldman Sachs впав на 4,9%.

Євро зріс до максимуму сесії приблизно $1.17, потім незначно знизився до $1.168. Польський злотий підскочив на 0,6% щодо долара США. За словами Валентина Маринова з Credit Agricole, зустріч “підтримує євро та інші європейські валюти”, оскільки її можна сприймати як обнадійливий сигнал щодо можливого завершення бойових дій в Україні.

За даними Bloomberg, доларові облігації України також продовжили зростання — вони стали найкращими серед ринків, що розвиваються. Московська біржа піднялася більш як на 5%; серед лідерів — підсанкційні компанії Газпром, Новатек і Аерофлот. Рубль зміцнився до 79,375 за долар.

Ушаков повідомив, що Віткофф запропонував ідею тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Трампа та Володимира Зеленського, але Росія цю пропозицію наразі не коментувала. Кремль хоче спершу зосередитися на саміті Путін-Трамп.

Раніше в середу президент Трамп заявив, що є “дуже висока ймовірність” зустрічі з Путіним і Зеленським у межах нового етапу мирних переговорів. За словами обізнаних осіб, під час телефонної розмови із союзниками, у якій також брав участь Зеленський, Трамп висловив позитивне ставлення до ідеї перемир’я й припустив, що Путін може погодитися на переговори в обмін на обговорення територіальних компромісів.

Україна наразі офіційно не відреагувала на заяву Росії про саміт. Зеленський після дзвінка з Трампом зазначив, що “нам усім потрібен тривалий і надійний мир” і що “Росія має припинити війну, яку сама ж розпочала”.

Путін заявляє претензії на Крим, анексований Росією у 2014 році, а також на окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. США раніше нібито пропонували визнати Крим російським і погодитися на фактичну передачу частини окупованих територій, при цьому контроль над частинами Запорізької та Херсонської областей мав бути повернутий Україні.

Також, за словами Ушакова, під час зустрічі з Віткоффом сторони обговорили двосторонні відносини між Росією та США, які, на думку Москви, можна було б розвивати за “зовсім іншим, взаємовигідним сценарієм”.