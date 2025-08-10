Bloomberg: Президент Зеленський відкидає ідею поступок територіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не поступиться жодною територією задля завершення війни з Росією, у той час як європейські лідери підтвердили свою підтримку суверенітету України, пише Bloomberg.

«Ми твердо дотримуємося принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою», — йдеться у спільній заяві європейських лідерів у суботу. «Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів». Підписанти заяви — прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Фінляндії.

Президент США Дональд Трамп оголосив у п’ятницю, що 15 серпня у Алясці зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, при цьому, схоже, без участі Зеленського в переговорах, спрямованих на припинення російського вторгнення в Україну, яке триває вже понад три з половиною роки.

Коментарі Зеленського стали його першою реакцією на новину про цю зустріч, а також на повідомлення про те, що переговори між Вашингтоном і Москвою можуть зосереджуватися на угоді, яка фактично закріпить російську окупацію територій, захоплених під час вторгнення, за інформацією осіб, знайомих з ситуацією.

Це включає вимогу Путіна про поступку Криму, який Кремль незаконно анексував у 2014 році, а також усієї східної частини Донбасу. Таке рішення означатиме, що Зеленський має вивести війська з частин Луганської та Донецької областей, які досі контролює Київ.

На тлі цього, на території Великої Британії відбулася зустріч радників із національної безпеки Європи, України та США, яка за словами анонімного американського чиновника, призвела до значного прогресу в прагненні завершити бойові дії. Переговори відбувалися після телефонної розмови Зеленського зі Стармером та низки дипломатичних контактів із європейськими лідерами.

Зустріч у заміській резиденції Chevening House у графстві Кент співголовували британський міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс. За даними The Wall Street Journal, деякі американські представники брали участь через відеозв’язок. Європейські країни запропонували контрпропозицію, яка передбачає, що першою умовою переговорів має стати припинення вогню.

«Будь-які рішення, прийняті без України, водночас є рішеннями проти миру. Вони нічого не досягнуть», — наголосив Зеленський. «Відповідь на українське територіальне питання вже закріплена в Конституції України. Ніхто не відступить і не зможе відступити від цього».

Президент також попередив про небезпеку прийняття російської пропаганди щодо можливих результатів переговорів, підкресливши, що саме Путін несе відповідальність за блокування закінчення війни.

«Єдина його карта — це вбивство, і він намагається продати припинення вбивств за найвищу ціну», — написав Зеленський у пізнішому дописі в X (колишній Twitter). «Важливо, щоб це нікого не вводило в оману».