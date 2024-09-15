Bloomberg: Москва ділиться секретними технологіями з Іраном в обмін на ракети

США і Великобританія все більше стурбовані тим, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією і технологіями, які можуть наблизити її до створення ядерної зброї, в обмін на те, що Тегеран надасть Москві балістичні ракети для її війни в Україні.

За словами західних чиновників, знайомих з цим питанням, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, Кремль активізував в останні місяці співпрацю з Іраном у зв’язку з його амбіціями отримати атомну зброю.

Ці події обговорювалися офіційними особами США і Великобританії у Вашингтоні цього тижня, коли прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі на стратегічній зустрічі з питань зовнішньої політики. Вони описали її як таку, що викликає занепокоєння, а також ескалацію військових зв’язків між Росією та Іраном.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використати всі елементи національної безпеки, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, заявив речник.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» засудили «експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет», назвавши це подальшою ескалацією іранської військової підтримки війни Росії в Україні і вимагаючи її негайного припинення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

«Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, які шукає Іран – це вулиця з двостороннім рухом – в тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією», – сказав Блінкен.

Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі під час переговорів у Лондоні погодилися, що «ядерна програма Ірану ніколи не була настільки просунутою», – йдеться в спільній заяві Державного департаменту США, опублікованій в суботу.

Іран наполягає на тому, що не прагне виробляти ядерну зброю, хоча є побоювання, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості у відносинах з Ізраїлем.

У квітні високопоставлений іранський генерал заявив, що Ісламська Республіка може переглянути свою ядерну доктрину, якщо Ізраїль націлиться на її атомні об’єкти, що було сприйнято як попередження про те, що Іран може спробувати створити боєголовку, хоча він вже давно заявляв, що його атомний потенціал призначений тільки для цивільних цілей.

МАГАТЕ, наглядовий орган Організації Об’єднаних Націй, заявив, що рівень ядерного палива в Ірані зріс у період з червня по серпень, і цього достатньо для заправки кількох боєголовок, якщо Іран прийме політичне рішення продовжити розробку ядерної зброї.