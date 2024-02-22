Bloomberg: конфіскація заморожених російських активів не суперечить міжнародному праву

Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн Групи семи лист, у якому йдеться, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, можлива і це не суперечить міжнародному праву.

Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося із документом.

Майже 300 мільярдів доларів заморозили після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні.

“Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, було б законним… вжити додаткових контрзаходів щодо Росії, враховуючи порушення нею фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває”, – йдеться у листі.

У ньому пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які “виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії”.

Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Основну частину російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожені у країнах Європейського Союзу. Дискусія про законність конфіскації цих коштів триває вже кілька місяців. У ЄС вказують на те, що прецедентів такого рішення не було, тому необхідно проаналізувати можливості такого кроку, а також висловлюють побоювання, як конфіскація активів могла б вплинути на валюту євро. Раніше пропонувалося використати лише прибуток від заморожених російських активів і направити його спочатку на допомогу Україні, а потім на повоєнне відновлення. За минулий рік прибуток склав 4,4 млрд євро.