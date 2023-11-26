Блокування польського кордону: Латвія готова стати посередником

Латвія готова долучатися та надавати допомогу у пошуку вирішення ситуації на польсько-українському кордоні, де перевізники Польщі вже 20 днів блокують рух вантажівок.

Про це заявив міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш під час розмови з польським міністром у справах Європейського Союзу Шимоном Шинковським вель Секом, інформує МЗС Латвії.

Міністри також обговорили майбутнє рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Міністр закордонних справ Латвії засвідчив тверду підтримку Латвією України, зазначивши, що Україна належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

Польські перевізники 6 листопада почали блокування кордону з Україною. Вони вимагають від своєї влади змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур “відбирають робочі місця поляків”.