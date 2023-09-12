Суспільство

Благодійники повернули ще 13 дітей з окупованих територій

12 Вересня 2023 21:14
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діти

На підконтрольну Україні територію вдалося забрати ще 13 українських дітей з окупованих частин Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine.

Там зазначили, що наразі команда організації за результатами 11 рятувальних місій повернула 176 дітей.

Олесю, яку повернули під час останньої місії, мама ховала від окупаційної влади та односельців цілий рік, щоб ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею, і не примусив її навчатися у школі за російською програмою, кажуть в організації.

Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі та дідуся на лівий берег Херсонщини, де тоді було безпечніше. Але після звільнення правобережжя області родина опинилась розірваною.

«Батьки чекали на деокупацію, щоб забрати дітей, але зрозуміли, що це буде не скоро», — йдеться у повідомленні.

Розлучені батьки Поліни, Тараса та Матвія після початку повномасштабної війни зайняли різні позиції: мама боляче переживала за Україну, а тато став проросійським. В окупації дітей примушували ходити у школу, де була російська програма, й погрожували мамі позбавити її батьківських прав.

«Урятувати цих дітей з окупації — завдання з зірочкою. Але наша команда Save Ukraine впоралася. Бо найважливіше — повернути дітей в Україну, на свободу, щоб дати їм можливість жити у вільній, щасливій країні», — розповіли благодійники.


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