Суспільство

Благодійний фонд “Сталеві” отримав значну донорську допомогу від грецького банку

29 Січня 2024 16:31
Прапор "Сталеві" / Благодійний фонд "Сталеві"

Благодійний фонд “Сталеві” почав співпрацю з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»! Цей відомий європейський банк, що є дочірнім банком найбільшої фінансової групи Греції, має бездоганну репутацію та є чудовим прикладом соціально-відповідального бізнесу, що уважно слідкує за роботою благодійників та долучається до добрих справ задля наближення нашої перемоги.

Так, за умовами донорської допомоги фонд “Сталеві” отримав фінансування в розмірі 3 550 000 гривень. Таке фінансування благодійних ініціатив та підтримка роботи благодійного фонду спонукатиме представників соціально-відповідального бізнесу і надалі підтримувати подібні проєкти.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів в основних напрямах діяльності фонду:

  • лікування та обстеження захисників України, що втратили своє здоров’я, боронячи рідну землю;
  • розвиток та функціонування програми з фізичної та психологічної реабілітації, якої потребують українські захисники внаслідок поранень та перебування в полоні;
  • продовження просвітницької роботи, задля поширення інформації про звитяги наших героїв як всередині країни, так і в усьому цивілізованому світі!

“Сталеві” – благодійний фонд, що допомагає морській піхоті України.

Ініціатор створення фонду – морський піхотинець та Герой України Сергій Волинський “Волина”.


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