Благодійний фонд “Сталеві” отримав значну донорську допомогу від грецького банку

Благодійний фонд “Сталеві” почав співпрацю з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»! Цей відомий європейський банк, що є дочірнім банком найбільшої фінансової групи Греції, має бездоганну репутацію та є чудовим прикладом соціально-відповідального бізнесу, що уважно слідкує за роботою благодійників та долучається до добрих справ задля наближення нашої перемоги.

Так, за умовами донорської допомоги фонд “Сталеві” отримав фінансування в розмірі 3 550 000 гривень. Таке фінансування благодійних ініціатив та підтримка роботи благодійного фонду спонукатиме представників соціально-відповідального бізнесу і надалі підтримувати подібні проєкти.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів в основних напрямах діяльності фонду:

лікування та обстеження захисників України, що втратили своє здоров’я, боронячи рідну землю;

розвиток та функціонування програми з фізичної та психологічної реабілітації, якої потребують українські захисники внаслідок поранень та перебування в полоні;

продовження просвітницької роботи, задля поширення інформації про звитяги наших героїв як всередині країни, так і в усьому цивілізованому світі!

“Сталеві” – благодійний фонд, що допомагає морській піхоті України.

Ініціатор створення фонду – морський піхотинець та Герой України Сергій Волинський “Волина”.