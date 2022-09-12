Без світла залишаються близько 17 тис. споживачів у трьох областях України

В результаті одного з наймасовіших ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури 11 вересня без світла залишилися сотні тисяч українців, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, ввечері неділі росіяни обстріляли Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ.

За попередніми даними, під час обстрілів загинули четверо енергетиків, троє – дістали поранення.

Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині.

Водночас Галущенко відзначив, що швидкість відновлення є надихаючою.

“Вже за 40 хвилин світло почало повертатись в оселі українців. Всі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч споживачів, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч. Роботи з відновлення тривають”, – написав він у Facebook.

Опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже пішов в масову атаку на енергетичні об‘єкти. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору – для максимальної ефективності і швидкості роботи… Віримо в ЗСУ! Тримаємо енергетичний фронт!