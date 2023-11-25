Політика

Бербок: Вступ України до ЄС – у наших власних геополітичних інтересах

25 Листопада 2023 18:27
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німеччина, Євросоюз, україна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до зміцнення та реформування Європейського Союзу на тлі запланованого приєднання до блоку нових членів. “Європа – це наше страхування життя”, – заявила Бербок сьогодні на з’їзді партії “Союз-90″/”зелені” у Карлсруе, де обговорювалася програма партії на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться у червні 2024 року.

“Сьогодні ясно, що Україна посилить ЄС у найближчому майбутньому”, – сказала Бербок, додавши, що це “у наших власних геополітичних інтересах”, передає DW.

Міністр також запевнила у подальшій підтримці України у війні проти Росії, зокрема у військовому плані. “Ми не лише продовжимо, а й посилимо нашу підтримку України. У ЄС, а також у НАТО”, – зазначила вона.

Глава німецької дипломатії визнала, що країнам Євросоюзу не завжди легко знайти компроміс. За словами Бербок, з початку війни в Україні президент Росії Володимир Путін випробовує на міцність єдність ЄС. “В останні тижні вона піддається випробуванню через ситуацію на Близькому Сході, де ми – і тут ми маємо бути чесними – не завжди знаходили спільну мову як європейці”, – сказала політик.

Однак “нам потрібен не лише сильніший, а й реформований союз”, наголосила глава МЗС ФРН. Особливо у зв’язку з запланованим розширенням важливо, “щоб ми змогли подолати принцип одностайності”, який досі застосовується, зокрема, до зовнішньої політики ЄС. “У Європі більше не повинно бути сірих зон”, – заявила Бербок, наголосивши на необхідності також надати перспективу вступу до Євросоюзу Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.


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