Бербок відвідає Близький Схід

Німеччина і надалі солідарно стоятиме на боці Ізраїлю у його боротьбі з терористами ХАМАС, але докладатиме зусиль для відкриття гуманітарних коридорів у секторі Гази.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед тим, як вдруге відбути в регіон Близького Сходу.

«Наша непохитна солідарність з Ізраїлем у боротьбі проти ХАМАС. Ізраїль має право захищатися від терору ХАМАС – у межах, які міжнародне право передбачає для таких виняткових ситуацій. Надзвичайно складне випробування перед обличчям жорстокого ворога, який використовує людей як захисний щит», – сказала Бербок.

Вона назвала «віроломним розрахунком» тактику ХАМАС поставити палестинське цивільне населення перед смертю, труднощами і стражданнями, щоб створити живильне середовище для подальшого тероризму.

Водночас, зауважила дипломат, терор має на меті поставити під загрозу кроки до зближення, які були досягнуті до цього часу між Ізраїлем та його арабськими сусідами, і віддалити арабські країни від глобальної півночі.

«Цей розрахунок терористів не повинен спрацювати», – підкреслила глава МЗС ФРН.

Вона підкреслила, що боротьба ведеться проти ХАМАС, а не проти палестинського цивільного населення. Бербок сподівається дати зрозуміти палестинцям, що Німеччина бачить також їхні страждання. Це – одна з цілей її поїздок у регіон. Основна мета візиту – подбати про те, щоби гуманітарна ситуація для сотень тисяч невинних людей у ​​Газі, яка є катастрофічною, покращилася.

«Там усього бракує. Надзвичайно важливо, щоб міжнародна допомога, продовольство, вода та медичні засоби швидко й безперешкодно надходили до жителів Гази», – сказала вона. Доставлення допомоги координується з партнерами з G7, ЄС та регіону.

Іншим завданням є повернення громадян Німеччини з сектору Газа, зауважила міністр.

Бербок поінформувала, що призначила спеціального посланника з гуманітарної допомоги на Близькому Сході, який супроводжуватиме її під час поїздки до регіону.