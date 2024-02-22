Суспільство

Бегемота Тімоті із зоопарку Сан-Антоніо вже вдруге висунули кандидатом у президенти США

22 Лютого 2024 20:27
читать на русском →
сша, вибори
Бегемот Тімоті / Facebook

Гіпопотам Тімоті із зоопарку Сан-Антоніо (штат Техас) — уже не новачок у політиці. Вперше його висунули на вибори президента США у 2020 році. Тварині завели акаунти у соцмережах, на які підписалися кілька тисяч людей. Там бегемот поскаржився, що його не покликали на дебати, і привітав суперника, що переміг, Джо Байдена.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці кандидата, передає Еспресо.

Нещодавно у зоопарку знову відбулася церемонія висування Тімоті у президенти. На неї зібралися кілька десятків прихильників та журналістів. Відвідувачі активно купують мерч із бегемотом-політиком.

“В основі бачення Тімоті майбутнього Америки лежить його “дуже міцна” платформа, яка підкреслює важливість того, щоб кожен громадянин мав принаймні один омолоджуючий сон на день через його ініціативу “Дрімота для всіх”. Крім того, він виступає за обов’язкові перекуси в школах і офісах для підвищення продуктивності та щастя. Крім того, Тімоті пристрасно пропагує доброту та повагу серед людей, а також захищає добробут всіх створінь, великих і малих”, – йдеться у передвиборчій програмі бегемота-політика.

Вже після висунення, кандидат оприлюднив перший пост у фейсбук, де запитує прихильників, яким мав би бути його перший указ на посаді у разі перемоги.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2024 21:38

Російське посольство у США направило ноту протесту у Держдеп за те що Байден обізвав Путіна
22 Лютого 2024 20:47

“Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку Європейського Союзу”, – голова Євроради Мішель
22 Лютого 2024 19:23

Окупанти вдарили по селу на Донеччині з “Ураганів”: є жертви
22 Лютого 2024 19:05

Від матері Навального вимагають поховати сина таємно
22 Лютого 2024 17:03

На третій день після мобілізації на Рівненщині раптово помер 29-річний чоловік  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки