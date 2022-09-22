Політика

Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою платформи UNITED24

22 Вересня 2022 20:18
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Американська співачка і актриса стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі «Медична допомога». Сьогодні з нею розмовляв президент України Володимир Зеленський.

“Світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24 @u24_gov_ua.

Пані Стрейзанд, дякую за підтримку України!” – написав в Telegram Зеленський.


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