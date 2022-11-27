Бальзам Болотова: особливості застосування і вживання

Популярний сьогодні бальзам Болотова – це відносно новий засіб із доведеною ефективністю. Його можна вживати внутрішньо при розладах шлунка і кишечника, сечокам’яній хворобі, захворюванні суглобів і таке інше або навіть зовнішньо – для полоскання горла при простудних захворюваннях.

Що таке бальзам Болотова і коли він використовується

Ефективність бальзаму Болотова balzambolotova.com зумовлена ​​властивостями ретельно відібраних компонентів цього засобу:

ферментований сік червоних сортів винограду;

виноградний оцет;

органічна двоосновна насичена карбонова кислота (бурштинова кислота);

комплекс кислот.

Ці компоненти обумовлюють протизапальну, спазмолітичну, болезаспокійливу та загальне поліпшення імунітету.

Бальзам Болотова (або “Царська водка”) рекомендована при таких хворобах:

захворювання ШКТ;

гіпертонія;

сечокам’яні захворювання;

цукровий діабет;

захворювання суглобів.

Бальзам Болотова ефективно вирішує проблеми з травленням, які виникають внаслідок сучасного способу життя, наприклад, нерегулярне та поспішне харчування, незнайома їжа та незвичні харчові звички.

Як використовувати бальзам Болотова

Для внутрішнього застосування слід приймати чайну ложку бальзаму до чотирьох разів на день під час або після їжі. Засіб розчиняють у 100 мл води, соку або чаю, і бажано вживати через соломинку – це збереже зубну емаль.

Дотримуйтеся дозування, зазначеного в листку-вкладиші. Якщо ви вважаєте, що ліки занадто слабкі або занадто сильні, зверніться до свого лікаря або фармацевта.

Також слід мати на увазі протипоказання. Не слід вживати засіб при наявності в організмі будь-яких штучних органів (наприклад: клапани в серці), при гострих захворюваннях ШКТ, індивідуальній непереносимості компонентів продукту, при вагітності або годуванні груддю.

Дуже рідко, але можливі алергічні реакції на рослинні компоненти добавки.

Пам’ятайте, що певні стимулятори, такі як кава, алкоголь, нікотин і певні ліки, такі як знеболюючі або ліки від ревматизму, можуть викликати проблеми зі шлунком.

Де можна придбати бальзам Болотова

Зазвичай бальзам Болотова можна придбати в аптеках. Він продається у місткості 250 або 500 мл. Але вигідніше у виробника – в Центрі Болотова. Доставка можлива кількома способами – наприклад, Новою поштою або Укрпоштою.

Хто такий Борис Болотов

Біографію Бориса Васильовича Болотова – вченого, винахідника в області народної медицини, який подарував світу унікальну лікувальну систему – без проблем знайдете в мережі. Нижче надамо декілька цікавих фактів з його життєпису.

У різні роки Болотов працював в різних наукових закладах України – від Київського політеху до Ботанічного саду.

Діяльність вченого у радянські йшла наперекір радянським традиціям, і в 1983 році він був заарештований. 7 років перебував у колонії суворого режиму в Горлівці. У в’язниці продовжив наукову діяльність і писав роботи по медицині. У травні 1989 – повністю реабілітований.

Він автор декількох наукових книжок і монографій. Всього у Болотова налічується близько 1200 різних публікацій, найбільш популярні з яких: “Зелена енциклопедія здоров’я”, “Медицина Болотова”, “Золоті рецепти здоров’я і довголіття”.

“Народний академік” продовжує працювати.