Баккара: історія від канонів до онлайн казино

Ігровий асортимент онлайн казино складається не тільки зі слотів, а й з карткових ігор, серед яких, крім покеру та блекджеку, потрібно зупинити свою увагу на баккарі. Це гра, яка має дуже прості правила, але потребує уважності. Зіграти в баккару можна на сайті будь-якого надійного ресурсу, обравши його на основі інформації, розміщеної на сайті https://winnersgame.com.ua/.

Потрібно почати з того, що з моменту своєї появи ця карткова розвага була грою тільки вищого світу. В неї грали аристократи, дворяни та багатії, і часто для цього застосовувались карти Таро (але не для того, щоб відкрити завісу майбутнього).

На протязі багатьох століть баккара вдосконалювалася, змінювались її правила. З появою казино вона стала невід’ємним елементом гральних закладів. А згодом, з розвитком технологій, баккара з’явилась і в ігровому асортименті онлайн ігрових ресурсів.

З чого все починалось

А започаткована ця розвага була ще декілька століть тому – в епоху Середніх віків. Прийнято вважати, що з’явилась гра ще в 1400-х роках в Римі (Італія), і в основі її створення був старовинний етруський фольклор, який використав підприємець Фелікс Фальгуере.

Завоювавши шалену популярність серед італійського бомонду, баккара дійшла й до Франції. За часів правління короля Карла VIII в неї грали тільки знать та багатії, також її шанувальником був король Едвард VII.

Згодом баккара була завезена французькими мандрівниками до Англії. І саме в цій країні в неї стали грати всі бажаючі, незалежно від соціального статусу. Звідти вона помандрувала до Південної Америки та Карибського басейну. Саме тут гра зазнала змін – в неї почали грати не один проти одного, а проти грального закладу, і розвагу почали називати «Американською баккарою».

Сучасна баккара, що вона собою представляє

Поява інтернет гральних ресурсів повністю змінила ігрову сферу. Якщо декілька десятиліть назад баккара була доступна тільки відвідувачам наземних казино, то сьогодні зіграти в цю цікаву та захоплюючу гру може будь-хто, обравши її в каталозі онлайн майданчику.

Як в офлайн, так і в онлайн режимі мета гри – зібрати комбінацію карт, яка буде дорівнювати 9 або близькому до цієї цифри значенню. Але зробити це потрібно за однієї умови – використавши не більше 2 чи 3 карт.

Крім класичної баккари є декілька підвидів цієї гри, що радує прихильників даної розваги. Але суть гри в будь-яких її різновидах залишається незмінною – гравцю потрібно набрати ту саму заповітну комбінацію «9».