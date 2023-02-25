Політика

Байден заявив, що F-16 Україні не потрібні

25 Лютого 2023 10:39
69
читать на русском →
байден, літаки

Незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, президент Джо Байден на даний момент виключив можливість відправки передових американських винищувачів для захисту від очікуваного весняного наступу Росії.

Про це він сказав він ведучому ABC News Девіду Мьюру в першу річницю Вторгнення Росії.

«Ви не думаєте, що йому зараз потрібні F-16?» – запитав Мюр в ексклюзивному інтерв’ю в Білому домі в п’ятницю.

«Ні, F-16 йому зараз не потрібні», — відповів Байден.

Відповідаючи на запитання М’юїра, чи означає це «ніколи», Байден сказав, що немає способу точно знати, що буде потрібно українській обороні в майбутньому, але що «немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, зараз, забезпечити F-16».

“Я поки що виключаю це”, – сказав Байден.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Лютого 2023 09:35
88

Євросоюз нарешті схвалив десятий пакет санкцій проти Росії
25 Лютого 2023 12:40
20

На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців
25 Лютого 2023 12:09
79

У Європі шукають спосіб підштовхнути Україну до переговорів з РФ, бо втрачають віру і ресурси, – WSJ
25 Лютого 2023 10:39
69

Байден заявив, що F-16 Україні не потрібні
24 Лютого 2023 21:35
516

Зеленського розлютили незручні питання на прес-конференції
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки