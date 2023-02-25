Байден заявив, що F-16 Україні не потрібні

Незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, президент Джо Байден на даний момент виключив можливість відправки передових американських винищувачів для захисту від очікуваного весняного наступу Росії.

Про це він сказав він ведучому ABC News Девіду Мьюру в першу річницю Вторгнення Росії.

«Ви не думаєте, що йому зараз потрібні F-16?» – запитав Мюр в ексклюзивному інтерв’ю в Білому домі в п’ятницю.

«Ні, F-16 йому зараз не потрібні», — відповів Байден.

Відповідаючи на запитання М’юїра, чи означає це «ніколи», Байден сказав, що немає способу точно знати, що буде потрібно українській обороні в майбутньому, але що «немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, зараз, забезпечити F-16».

“Я поки що виключаю це”, – сказав Байден.