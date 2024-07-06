Байден: “Тільки Господь Всемогутній може змусити мене вийти з перегонів”

Президент США Джо Байден дав перше інтерв’ю після невдалих дебатів із Трампом. В інтерв’ю телеканалу ABC News він знову заявив, що не збирається виходити з президентських перегонів. Байден вважає, що “більш кваліфікованої людини, щоб стати президентом і виграти ці перегони” просто немає. Президент США відкинув усі побоювання з приводу його здоров’я, але пройти спеціальні когнітивні тести й обстеження в невролога відмовився.

Інтерв’ю ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса з Джо Байденом почалося з розмови про нещодавні провальні для президента США дебати з Дональдом Трампом. Журналіст запитав, чи можна їх вважати лише “невдалим епізодом”, як наполягає Байден і його команда, чи “це ознака більш серйозного захворювання”?

Байден у відповідь заявив, що “був виснажений” і “почувався жахливо”, але це не “ознаки серйозного захворювання”. “Але ви повернулися додому з Європи приблизно за 11 або 12 днів до дебатів і провели шість днів у Кемп-Девіді. Чому не вистачило часу на відпочинок і відновлення?” – намагався прояснити Стефанопулос. Президент США парирував, що був хворий, і документи, що підтверджують це, у нього з собою. Він додав, що це був не ковід, а сильна застуда, вірус.

Після ще кількох раундів запитань про той день, у відповідь на які Байден повторював уже озвучені ним пояснення, що це була просто “погана ніч”, і він дозволив Дональду Трампу “відволікти його”, ведучий ABC News запитав: “Ви сьогодні та сама людина, якою були, коли вступили на посаду три з половиною роки тому?” Президент США відповів позитивно. Після цього він нагадав, що розробив мирний план для Близького Сходу, “який, можливо, буде реалізовано”, а також розширив НАТО, розвивав економіку і переміг “велику фарму”.

Стефанопулос заявив, що не заперечує досягнення Байдена на посаді президента, але все ж таки хотів дізнатися, чи визнає президент США, що “недоліків” стало більше, особливо в останні кілька місяців?

Джо Байден категорично відмовлявся це зробити. Він заявив, що не може отримати результат “100 з 10”, але все ще перебуває в хорошій формі, не почувається кволим.

Попри ці запевнення, на запитання, чи проходив президент спеціальні когнітивні тести та обстеження в невролога, Байден відповів: “Ні. Ніхто не казав, що я маю це робити”. Але і зробити це зараз він не готовий. “Послухайте, я проходжу когнітивний тест щодня. Щодня я проходжу цей тест – усе, що я роблю (це тест)”, – сказав Байден.

Він знову повторив, що впевнений у тому, що зможе перемогти Трампа на виборах у листопаді. Як контраргумент ведучий ABC News навів результати опитувань, згідно з якими він відстає від Трампа навіть незважаючи на судові рішення щодо колишнього президента США. “Я не думаю, що хтось більш кваліфікований, щоб стати президентом або виграти ці перегони, ніж я”, – наполягав Байден.

Довелося президенту США давати пояснення і про те, з яким рівнем опору він зіткнувся останнім часом у лавах Демократичної партії.

Наприклад, джерело Reuters повідомило, що сенатор демократ Марк Ворнер запрошує сенаторів-колег по партії на зустріч у понеділок, щоб обговорити кампанію Байдена. Газета Washington Post стверджує, що Ворнер хоче попросити групу чинити тиск на президента США, щоб той вийшов із передвиборчих перегонів.

Байден у відповідь заявив, що “вони не збираються цього робити”. За його словами, вийти з президентських перегонів він готовий, тільки якщо зробити це його змусить Господь Всемогутній.