Політика

Байден планує просити у Конгресу додаткові $100 млрд для України та Ізраїлю — Bloomberg

18 Жовтня 2023 07:12
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Президент США Джо Байден розглядає додатковий запит на суму близько 100 мільярдів доларів для допомоги Ізраїлю та Україні. Запит включатиме оборонну допомогу для цих країн, фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Допомога Ізраїлю має широку підтримку в Конгресі США, але допомога Україні може залежати від прихильності республіканців в Палаті представників.

Крім того, рішення включити фінансування прикордонної безпеки до пакета спрямоване на отримання підтримки республіканців в Конгресі, які пов’язують іноземну допомогу з припливом мігрантів до США.

Більше деталей про пакет поки не надано, і його вміст ще обговорюється.


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