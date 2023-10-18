Байден планує просити у Конгресу додаткові $100 млрд для України та Ізраїлю — Bloomberg

Президент США Джо Байден розглядає додатковий запит на суму близько 100 мільярдів доларів для допомоги Ізраїлю та Україні. Запит включатиме оборонну допомогу для цих країн, фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Допомога Ізраїлю має широку підтримку в Конгресі США, але допомога Україні може залежати від прихильності республіканців в Палаті представників.

Крім того, рішення включити фінансування прикордонної безпеки до пакета спрямоване на отримання підтримки республіканців в Конгресі, які пов’язують іноземну допомогу з припливом мігрантів до США.

Більше деталей про пакет поки не надано, і його вміст ще обговорюється.