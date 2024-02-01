Байден підтримує членство України в НАТО – Держдеп

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.

Про це повідомляє УП, з посиланням на слова речника Державного департаменту США Метью Міллера на брифінгу з журналістами.

На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

“Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО”.