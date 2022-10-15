Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Президент Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

Байден підписав указ, яким скерував 725 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Виділені кошти будуть спрямовані на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки.

“Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден делегував Державному секретарю Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкену повноваження виділити до $725 млн на оборонну продукцію та послуги Департаменту оборони США, а також на військове навчання з метою надання допомоги Україні”, – повідомляють у Генштабі.

Новий пакет підтримки безпеки складається з:

Боєприпаси для HIMARS;

23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тисяч 155-мм снарядів дистанційного протитанкового мінування RAAM;

5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;

Протирадіолокаційні ракети НARM;

Більше 200 військових автомобілів HMMWV;

Стрілецька зброя, 2 млн патронів, медичні засоби.

Це оголошення відбулося після зустрічі Міністра оборони США Ллойда Джеймса Остіна III з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.