Байден хоче спрямувати $60 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Президент США Джо Байден планує поставити на голосування в Конгресі довгостроковий пакет допомоги для України розміром 60 млрд доларів.

Про це повідомляє NBC News.

Конгресмени отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, надасть Конгресу цього тижня.

Хоча його ще остаточно не сформовано, швидше за все, для допомоги президент США вимагатиме виділення 60 млрд доларів, підтвердили три джерела, знайомі із запитом. Решта запиту включатиме приблизно 40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, який закінчується у вересні наступного року, складе близько 100 млрд доларів, повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі.