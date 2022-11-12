Баггі, комбінована чи спортивна? Яка коляска найкраща?

Майте на увазі: коляска – одна з найдорожчих речей, які можна купити для свого малюка, тому підходити до вибору треба досить відповідально. Адже у найближчі 2-3 роки це буде місцем, де ваша дитина може знаходитися безпечно та комфортно, коли ви подорожуєте з нею. Деякий час вона навіть стає вашим щоденним супутником. Ви будете використовувати коляску в різноманітних ситуаціях: чи то на прогулянці в лісі, чи то за покупками в супермаркеті, у громадському транспорті, на брукованих вулицях, у басейні – де завгодно.

Що стосується колясок у магазині Avtokrisla.com, то тут є все. Перегляньте відгуки батьків, що являє собою коляска Carrello і отримайте інформацію з перших рук.

В основному при покупці будь-якої дитячої коляски вирішальними є такі моменти:

Перш за все, ви повинні переконатися, що ваша коляска міцна і стійка. Вона має бути добре підресореною, щоб малюка не розхитало на наших доріжках і тротуарах. Вана має легко контролюватися. Тому що за час експлуатації вам доведеться маневрувати через безліч вузьких поворотів. У колясці має бути достатньо місця для зберігання речей: підгузки, закуски, вода, іграшки, сумочка і багато іншого. Вона також повинна бути якомога компактною і легкою, щоб надійно вміститися у багажник вашого автомобіля. Батьківська ручка повинна мати кілька ступенів висоти, а сидіння обертатись у будь-яку сторону. Для прогулянок в лісі у неї повинні бути досить великі шини, разом з тим для покупок більше підійдуть маленькі, маневрені варіанти.

Ви справедливо запитаєте: «А яка коляска все це може?» Чесно? Такої коляски не існує. Але жоден продавець ніколи не скаже вам щось подібне. На жаль, це все ще працює.

Відомо, що близько половини всіх батьків незадоволені своєю першою покупкою коляски. У чверті всіх сімей є більше трьох колясок. Чому? Коляски задовольняють надзвичайно специфічні потреби, які завжди змінюються на різних етапах життя малюка. Якщо ви шукаєте ідеальну коляску, вам спочатку потрібно з’ясувати, який тип найкраще відповідає вашому стилю життя та потребам. Тому що є різні типи, які відрізняються розміром, вагою, функціоналом та ціною.

Види колясок

комбінована коляска

Комбінована коляска – це коляска, яка може використовуватися як з сидінням, так і з люлькою для немовлят. Цей тип коляски ідеально підходить для батьків, які багато подорожують – вона підходить як для міста, так і для тривалих прогулянок. Однак зазвичай вони трохи важчі та менш маневрені. Комбіновані коляски також, як правило, дорожчі за традиційні, але вони пропонують різноманітні функції та переваги, які роблять їх популярним вибором.

баггі

Баггі – це невелика, легка і маневрена версія дитячої коляски. У більшості випадків колеса менші, ніж у дитячих візках, і місце для зберігання також менше. Баггі ідеально підходять для міста з вузькими вуличками та громадського транспорту. Звичайно, ці маленькі спідстери також краще помістяться у вашому багажнику. Однак вони часто більш нестабільні та менш комфортні, ніж універсали. Ще однією перевагою баггі є те, що діти можуть самостійно сідати та висаджуватися.

спортивна коляска

Коляски приблизно такого ж розміру, як і стандартні коляски, а тому важать приблизно однаково. Вони часто мають лише три колеса замість класичних чотирьох. Шини також мають великі розміри, щоб створити чудові враження від водіння. На відміну від інших колясок, вони, як правило, громіздкі та не дуже маневрені.

Sibling Car

Коляски для близнюків, двійнят або “ірландських близнюків” – це ті, які мають декілька місць для розташування малюків. Сидіння тут розташовані одне за одним або поруч. Дитячі коляски – справжні позашляховики і дуже схожі на комбіновані коляски – тільки трохи більші.

Яка коляска найкраща для вашої дитини?

На жаль, ми можемо дати вам лише одну чітку відповідь: більшості батьків потрібна більше однієї коляски, щоб задовольнити всі їхні потреби. Лише в рідкісних випадках ви купуєте саме ту коляску, яка виконає все і при цьому вивезе всіх дітей. Частіше коляска може дуже засмучувати: навіть якщо вам справді подобається коляска, це не означає, що ваша дитина любить у ній сидіти. Нерідкі випадки, коли діти відмовляються від неї після 12-16 місяців.