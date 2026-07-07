Бабіш: Чехія не приєднається до пакета допомоги Україні на €70 млрд

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага не блокуватиме рішення про надання Україні допомоги обсягом 70 млрд євро у 2026 році та аналогічної суми у 2027-му. Водночас Чехія не планує приєднуватися до цієї ініціативи.

Про це повідомляє видання České Noviny.

За словами прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, Прага не виділятиме кошти з державного бюджету на новий пакет допомоги Україні.

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“Ми, звісно, не будемо виділяти кошти з чеського бюджету на Україну, оскільки ці гроші нам насамперед потрібні для виконання вимоги щодо двох відсотків, тож, логічно, що ці кошти, як і раніше, виплатять великі країни”, – сказав Бабіш.

Йдеться про вимогу щодо видатків на оборону в межах зобов’язань НАТО. Водночас глава уряду висловив сподівання, що під час саміту НАТО обговорюватимуть не лише бюджетні зобов’язання союзників, а й питання досягнення миру в Україні. Бабіш наголосив, що Україна є суверенною державою з сильною та добре оснащеною армією, яка є “однією з найкращих гарантій безпеки в Європі”.

“Важливо буде обговорити й на рівні Чехії, як ми підійдемо до цього питання в довгостроковій перспективі. З нашого погляду було б нерозумно, якби ми через чотири з половиною роки, протягом яких інтенсивно підтримуємо Україну, ускладнили собі позицію щодо можливої участі в її відновленні, припинивши її підтримку”, – додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в проєкті заяви НАТО передбачено надання Україні 70 млрд євро у 2026 році та аналогічної суми у 2027-му. За інформацією медіа, ця сума не містить нових зобов’язань, а складається з попередньої щорічної обіцянки НАТО на 40 млрд євро та ще 30 млрд євро щороку за рахунок позики Європейського Союзу.