Автобус розірвало навпіл: у ДТП у Мексиці загинули десятеро людей

У понеділок, 8 вересня, у Мексиці поїзд врізався у двоповерховий автобус. Загинули десятеро людей, ще понад 40 зазнали травм.

Про ДТП повідомила Громадянська оборона штату Мексика в соцмережі X.

Реклама

Реклама

ДТП сталася на трасі Атлакомулько — Мараватіо. Спочатку надійшла інформація про вісьмох загиблих у ДТП на залізниці. За даними New York Post, кількість жертв аварії вже збільшилася до десяти. Також відомо про понад 40 травмованих.

За попередніми даними, автобус перетинав колію, коли його протаранив поїзд. Автобус розірвало навпіл.

На місці працювали поліція, Нацгвардія, медики та організації, які надають допомогу постраждалим.