Економіка

Австрія виділить 5 мільйонів євро на відновлення української енергетики

20 Травня 2024 19:00
допомога, австрія
Ілюстративне фото / УНІАН

Міністерство захисту клімату Австрії виділить 5 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це пише Der Standard.

“Як нейтральна країна Австрія також зобов’язана стати на бік людяності у цій війні”, — сказала міністерка захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер. За її словами, ці кошти призначалися для того, щоб “принаймні трохи спростити відбудову”.

Виділені гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство та використані на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів і ремонт ліній електропередач.


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